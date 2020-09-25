«لا باروسا» لجودلفين يظفر بلقب «تترسالز ستيكس» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ظفر «لا باروسا» لجودلفين، بلقب سباق «تترسالز ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، والذي أقيم على مضمار «نيو ماركت» العريق بإنجلترا، يوم أمس، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.25.29 دقيقة، وبفارق طول عن «دارك لايون» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان، وجاء في المركز الثالث «قادر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون.

من ناحية أخرى، يعود «بن بطل» لجودلفين، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، إلى مضمار «نيو ماركت» العريق في إنجلترا، للدفاع عن لقب «شادويل جويل ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، والذي أحرزه الموسم الماضي.

ويشارك في السباق «زعبيل برنس»، للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، «توب رانك» لسعيد بن منانة، بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تيت.

وقال سعيد بن سرور: «بن بطل» في جاهزية طيبة، وأنا مرتاح من حالته، وكان رائعاً في تمرينه الأخير، وهو جاهز للمنافسة، واضطررنا لسحبه من سليبريشن مايل في غودوود، حيث كانت الأرضية لينة للغاية، ونأمل ألا تهطل أمطار غزيرة في نيو ماركت. وأضاف: أثبت «بن بطل»، قدرته على التعامل مع هذا المضمار العام الماضي، ويتجه الآن للسباق منتشياً، بعد طول غياب من السباقات، ونتطلع إلى العودة للمضمار، ونأمل في أن تكون النتيجة جيدة.

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