خيول الإمارات تواجه التحدي في «تترسالز ستيكس» اليوم

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

تستعد خيول الإمارات، لخوض غمار سباق «تترسالز ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، الذي سيقام على مضمار «نيو ماركت» العريق، في إنجلترا، اليوم. ويشارك في الشوط كل من «لا باروسا» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «قادر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون، «يا زمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وقال المدرب شارلي آبلبي: ظهر «لا باروسا» بشكل طيب للغاية في أول مشاركة له بالسباقات في مضمار آسكوت، واكتسب الكثير من تلك المشاركة، وشعرنا بأنه قدم ما يكفي للنقلة إلى السباقات المصنفة، وهذا السباق، سيكشف لنا المزيد عن مستقبله.

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