«كوراتولو» فارس رئيس لإسطبلات أحمد بن راشد في الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن المهندس محمد سعيد الشحي مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن انضمام الفارس الدولي ريان كوراتولو، كفارس رئيس لإسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في جبل علي، اعتباراً من الموسم الجديد للسباقات 2020 – 2021، والذي سينطلق في أواخر أكتوبر المقبل، وأعرب الشحي عن ترحيبه بقدوم الفارس الجديد، واكتمال منظومة العاملين لدى المدرب نيكولاس باشلارد.

كما تحدث الشحي عن بعض التحديات التي واجهت المضمار العائلي في الشهور الأخيرة، قائلاً: خلال الصيف، برزت بعض التحديات البيئية في المضمار، تطلبت إرسال بعض الخيول إلى إسطبل زعبيل لبعض الوقت، حتى زوال الظرف وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وأضاف: تواصلت في الفترة الماضية، عمليات الصيانة واستدامة أرضية المضمار، حيث تم إرسال عينات منها إلى مختبرات بالولايات المتحدة الأمريكية للفحص، وكانت النصائح والملاحظات التي وردتنا بشأنها مفيدة للغاية، في وضع اللمسات الأخيرة، وعليه، سيكون المضمار في الموسم الجديد، في أفضل حال، وهي بالطبع أرضية رملية، ولا يتوقع منها أن تكون خالية من الرمل المتطاير (كيك باك)، ولكنها ستكون آمنة للفرسان والخيول.

وتعليقاً على انضمامه لإسطبلات جبل علي، قال الفارس كوراتولو: كل الشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لإعطائي هذه الفرصة، وآمل في اقتفاء آثر الفرسان المتميزين الذين سبقوني في قيادة خيول إسطبلات جبل علي، وأضاف: كان هدفي منذ المشاركة في السباقات التي تقام على مضامير دولة الإمارات، خاصة مضمار «ميدان»، وأستمتع بقيادة الخيول في التدريبات، لقد حققت بعض النجاحات مع الخيول العربية، وآمل في الحصول على الفرصة المناسبة، خلال مشاركتي في سباقات الخيول بالدولة.

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