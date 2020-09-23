"كنج مونلو" يفوز بكأس الوثبة بمضمار بوردو

المصدر: وام

فرض الجواد "كنج مونلو" لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة أنتوني كراستوس، سيطرته المطلقة، بفوز مستحق في سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أمس بمضمار بوردو الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كاس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، وزيادة اهتمام الملاك والمربين بها على الساحتين المحلية والعالمية.

وجاء السباق البالغ طوله 1900 متر بمشاركة 11 متنافساً سريعاً، وتقدم الركب المتحدي "جنرال سكوت" يليه "غافرا دو بروجريه" ثم "نيار عذبة" فيما كان "كنج مونلو" يحتل المركز الرابع متحيناً الفرصة المناسبة للانقضاض على الصدارة.

وبسط "كنج مونلو" سيطرته المطلقة على مجريات السباق اعتباراً من عمق المستقيم، بالرغم من المحاولات المستميتة التي قامت بها الخيول المنافسة، إلا أن البطل تمتّع بالوتيرة الأسرع على الإطلاق ليسجل فوزه الثاني في تاريخه السباقي.

وجاء فوز البطل البالغ من العمر 5 سنوات مسجلاً زمناً وقدره 2:19:91 دقيقة.

يذكر ان المهرجان يقام بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي.

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