«جازمة عذبـة» تتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: ميلانو - البيان الرياضي

سجلت المحطة الأوروبية السابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار سان سيرو في مدينة ميلان بإيطاليا، نجاحات مهمة، ومكتسبات جديدة لمسيرة الحدث، الذي يقام ضمن أجندة النسخة السابعة والعشرين. وأقيمت الجولة الإيطالية، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

ونجحت الفرس «جازمة عذبة» العائدة لمربط عذبة للسباقات، لمالكه الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، من حسم القمة الإيطالية، وحصد لقب الكأس الغالية، بعد صراع مثير، شهده السباق الذي شاركت فيه 8 من نخبة الخيول، وأقيم لمسافة 2000 متر، ضمن فئة «جروب 2»، للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه 50 ألف يورو.

وحفل السباق بالإثارة حتى الأمتار الأخيرة، كما شهد تسليط الضوء الإعلامي الإيطالي على استمرارية وأهمية تنظيم الحدث وتواصله، في ظل الظروف الراهنة، وركزت أبرز الصحف في إيطاليا، على عودة السباق وأهميته، ودوره في تحقيق المشاركة الكبيرة والتفاعل المميز لملاك ومربي الخيل العربي، في إيطاليا وأوروبا، كما شهد السباق حضوراً جماهيرياً مميزاً، في ظل التزام الجميع بأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية.

وقام في ختام السباق، فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج الفائزين، بحضور عبد المنعم الشايقي مدير مربط عذبة. وتوجه فيصل الرحماني، بالتهنئة والتبريكات للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، مالك مربط عذبة للسباقات، بمناسبة الفوز المميز للفرس جازمة عذبة، بلقب سباق الجولة الإيطالية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، معبراً عن سعادته بنجاح مربط عذبة، ووجوده الدائم في سباقات الكأس الغالية، مبيناً أن الفوز يتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني السعودي التسعين، ويعكس مكانة الروابط التاريخية، والعلاقات المصيرية بين الإمارات والأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وقال الرحماني: «فخورون باستمرار الكأس الغالية، وحصادها للنجاحات والمكتسبات المهمة في كل جولة، وما يميز جولة إيطاليا، الاهتمام الإعلامي الكبير، والترحيب المميز من اتحاد الخيل العربي في إيطاليا، والمنظمين والملاك والمربين، وحتى الجماهير»، مضيفاً: إن السباق شهد مشاركة أفضل المرابط ونخبة الخيول، وانعكس ذلك بصورة كبيرة على قوة السباق ومكانته العالمية لدى أسرة الخيل العربية في مختلف دول العالم، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاحات الكبيرة الداعمة للسمعة الطيبة للإمارات، ومكانتها المرموقة في العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز