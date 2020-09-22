«هوجار» يظفر بكأس الوثبة في فرنسا

المصدر: (مونتبان - البيان الرياضي)

ظفر الجواد «هوجار دو لاردوس» لفيليب منير، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارسة ليلى لوبمب، بلقب تحدي سباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم أول من أمس، بمضمار مونتبان الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، على المستويين المحلي والدولي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ضمن سياسة المهرجان لدعم الملاك والمربين، وللترويج للخيول العربية الأصيلة.

وشارك في السباق، البالغ جائزته 12 ألف يورو، 11 خيلاً ناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بقوة لحجز موقع لها في السباقات الكبرى.

ومن جهة أخرى، يخوض الجواد «كنغ مونلو» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، تحدي سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته 13 ألف يورو، بمضمار بوردو الفرنسي اليوم.

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