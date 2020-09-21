«رامز العزيز» يحلّق بكأس زايد في سردينيا

المصدر: سردينيا - البيان الرياضي

حلق الجواد «رامز العزيز» لمانويلا ديفارو، بلقب سباق كأس زايد «قوائم»، فيما توج «بلاد» لـ تي اس أي بطلاً لسباق كأس الوثبة، واللذين أقيما أول من أمس بمضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق والحضارة الإماراتية الأصيلة، التي هي امتداد للحضارة العربية.

وجاء سباق كأس زايد المخصص للخيول العربية قوياً وحافلاً بالإثارة، حيث خطف «رامز العزيز» بإشراف اندو بوتي، وقيادة انطونيو فريزو، اللقب البالغ جائزته 25.300 يورو، بفارق عنق عن «انتارس ديل ما» بقيادة ميكول اراس.

وقطع البطل المنحدر من نسل «أكبر»، مسافة السباق وطوله 2400 متر، في زمن وقدره 2:46:20 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «زوي دو جالوريا» بقيادة ماريو سانا.

تفوق

وتفوق المهر الناشئ «بلاد» بإشراف مارياتينا وقيادة الساندرو فيوري، بفارق 3 أطوال عن منافسه «بيل شاستار» بقيادة اندريا فريزو، ليفوز بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6.600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة).

وسجل البطل البالغ من العمر ثلاث سنوات، زمناً وقدره 1:52:19 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «بونتا ساردا» بقيادة مورو نينو.

ويقام المهرجان، بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف بصفتها «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات بصفتها الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً شركة المسعود للسيارات ـ نيسان، وأريج الأميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة ياس الرياضية، وفيولا كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي للصقارين، والاتحاد النسائي العام، ونادي أبوظبي للفروسية.

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