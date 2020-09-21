«الشارقة للجواد العربي» 15 أكتوبر

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أعلن نادي الشارقة للفروسية والسباق أن يوم غدٍ آخر يوم للتسجيل للمشاركة في مهرجان الشارقة للجواد العربي فئة السلالة المصرية البطولة المعتمدة من منظمة الايكاهو، وبإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية. ويقام المهرجان الذي يعد باكورة فعاليات نادي الشارقة لهذا الموسم، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الفترة من 15 - 16 أكتوبر 2020 على أرض ميدان العروض بالنادي، وسيتبعه مزاد الشارقة للخيول العربية بتاريخ 17 أكتوبر 2020.

يشار إلى أن نادي الشارقة للفروسية ينظم 4 مهرجانات لجمال الخيول العربية الأصيلة، تستهل بمهرجان الشارقة للجواد العربي – السلالة المصرية، ويليه مهرجان الشارقة كلباء أيام 12 و13 و14 نوفمبر المقبل، ثم الدورة 17 من مهرجان الإنتاج المحلي التي تقام خلال الفترة من 24 حتى 26 ديسمبر، ومسك الختام للنسخة 22 من مهرجان الشارقة للجواد العربي أيام 4 و5 و6 مارس المقبل 2021.

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