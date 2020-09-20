«لازولي» لجودلفين بطلاً في «نيوبري»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

واصلت خيول الإمارات انتصاراتها القوية على المضامير الإنجليزية، فعلى مضمار «نيوبري»، اقتنص «لازولي» لجودلفين، لقب «مطار دبي الدولي وورلد تروفي ستيكس»، لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، كما حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ثنائية عبر «الكميت»، الذي نال لقب سباق «سوق دبي الحرة ميل ريف ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ماركوس تريجونينج، و«الأرقم» الذي ظفر بلقب «سوق دبي الحرة ليجسي كب ستيكس» لمسافة 2200 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون.

وظفر «العراب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب «سوق دبي الحرة هانديكاب» لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس مارتن دواير وإشراف المدرب وليام هاجس.

ومن جانب آخر، حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ثنائية على مضمار «آير»، عبر «أديب»، الذي أقتنص لقب «دونسايد كب ستيكس» لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و«نهار» الذي اقتنص لقب «آير جولد كب» لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، كما ظفرت «أم كلثوم» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي، بلقب سباق «فيرث أوف كلايد فيليز ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس بول هانغان وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

تألق

من ناحية أخرى، تألقت المهرة «فونتهل آبي» لجودلفين، ونالت لقب سباق «بري بيرتراند دي تاراغون» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة»، والذي أقيم على مضمار «شانتيه» في فرنسا، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، مسجلة زمناً قدره 1.49.95 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «ثاليا»، بقيادة الفارس ستيفان باسكير وإشراف المدرب يان باربيروت، وحلت في المركز الثالث «سوفالا»، بقيادة الفارس بيير تشارلز بودو وإشراف المدرب أندريه فابر.

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