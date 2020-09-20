8 خيول تتنافس على كأس رئيس الدولة

المصدر: ميلانو - البيان الرياضي

يحتضن مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، اليوم، الجولة السابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة السابعة والعشرين.

وتقام سلسلة السباقات، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل اهتمام وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بأهداف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات، وإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل، ورفعة شأنه بكافة دول العالم. ويشهد سباق الكأس الغالية، مشاركة 8 من نخبة الخيول العربية في إيطاليا وأوروبا، في تنافس محتدم على لقب السباق، الذي سيقام لمسافة 2000 متر، ضمن فئة «جروب 2»، والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ 50 ألف يورو.

وتضم قائمة المشاركين: أمواج الخالدية وشدوان الخالدية المنحدرين من نسل نشوان الخالدية لإسطبلات الخالدية، العائدة للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، إضافة إلى جازمة عذبة بنت جلنار الخالدية، ومهداف عذبة ابن عامر، العائدين لمربط عذبة، لمالكه الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، كما يوجد أيضاً أبو دي جالورا المنحدر من نسل أبو الإمارات، بجانب كل من: فلاينغ هاي، فالنتينو بيغوناري، فولكانو بيبونورفيسو.

مكاسب

من جهته، قال مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: إن الوصول للمحطة الإيطالية، بعد المحطات الناجحة في كل من: فرنسا، السويد، روسيا، بلجيكا، ألمانيا وبريطانيا، يترجم المسار المتصاعد لسلسلة المكاسب الكبيرة من كل محطة، بما يعكس سلامة التخطيط الاستراتيجي، بخصوص اعتماد أجندة السباقات والدول المعنية للوصول لدعم الارتقاء بالخيل العربي.

من جانبه، أعرب فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، عن فخره واعتزازه باستمرارية رسالة وأهداف جولات الكأس الغالية، وفق الخطط المعتمدة والطموحة لرفعة الخيل العربي، وإعلاء شأنه بين الأمم، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، واهتمامه الكبير، الذي أحدث نقلة نوعية بمسيرة الخيل العربي، والذي بات الأكثر رواجاً في السباقات العالمية للخيول.

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