«رامز العزيز» يبحث عن كأس زايد في سردينيا

المصدر: سردينيا - البيان الرياضي

يحتضن مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية عصر اليوم، سباق كأس زايد لمسافة 2400 متر، من فئة القوائم، وكأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق والحضارة الإماراتية الأصيلة التي هي امتداد للحضارة العربية.

وخصصت الجولة التاسعة لكأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ جائزته 25.300 يورو، وتشارك فيه 7 خيول، ويبحث عن اللقب المرشح القوي «رامز العزيز» لمانويلا ديفارو، وبإشراف اندو بوتي وبقيادة انطونيو فريزو.

وينافس على اللقب «زفيرو دو لوتوا» بقيادة جيافينو سانا، و«زيودوتو» بقيادة اندريا فيللي، و«اورجانو دي شيا» بقيادة انجيليو سيتي، و«انترس ديل ما» بقيادة مياكول اراس، و«زفيرو دي شيا» بقيادة باسوكويل سالس، و«زو دو غاليريا» بقيادة ماريو سانا.

6600

ويجتمع لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6.600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة) لدعم صغار المربين والملاك، 15 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، وتبدو الحظوظ متساوية نسبة لتقارب مستويات الخيول.

ويتقدم المتنافسين «الطويل» بقيادة جيافينو سانا، و«انوار باي مونيا» بقيادة ماريو سانا، و«بيل شات سار» بقيادة اندريا فريزو، و«بونريفي» بقيادة انطونيو فريزو، و«بيلاد» بقيادة الساندرو فيوري، و«بولو دو اولي» بقيادة انجلو سيتي.

ويقام المهرجان، بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف بصفتها «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات بصفتها الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً شركة المسعود للسيارات ـ نيسان، وأريج الأميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة ياس الرياضية، وفيولا كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي للصقارين، والاتحاد النسائي العام، ونادي أبوظبي للفروسية.

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