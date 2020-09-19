خيول الإمارات تطارد الألقاب في «نيوبري» اليوم

المصدر: متابعة: خالد المهيري

تسعى خيول الإمارات لمواصلة الإنجازات العالمية في سباقات الخيول اليوم، فعلى مضمار «نيوبري» العريق في إنجلترا يشارك «الكميت» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في سباق «ميل ريف ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ماركوس تريجونينج.

كما ستشارك 3 من خيول الإمارات في شوط «سوق دبي الحرة ليجسي كب ستيكس» لمسافة 2200 متر «الفئة الثالثة» وهي «جيفتس أوف غولد» لجودلفين بقيادة الفارس بات كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «الأرقم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون، و«ديزرت إنكاونتر» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

وقال المدرب سعيد بن سرور: ركض «جيفتس أوف غولد» بشكل جيد في شيلمسفورد سيتي ويبدو في حالة طيبة للغاية في الوقت الحاضر، والمسافة تناسبه، وأتوقع منه بذل مجهود طيب مرة أخرى. وسيشهد شوط «مطار دبي الدولي وورلد تروفي ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» مشاركة كل من «لازولي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «وايز وورد» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تيت.

وقال شارلي آبلبي: ركض «لازولي» بشكل جيد برغم جزاء الوزن في مشاركته الأخيرة في دوفيل، واستمتع بعد ذلك باستراحة قصيرة ونتوقع أن تكون المنافسة على مسافة خمسة فيرلونغ ملائمة له، وهو جواد متماسك الأداء، ويفترض أن يكون قادراً على تقديم أداء تنافسي لو استعاد مستواه الأعلى.

استعدادات

ومن جانب آخر، تستعد خيول جودلفين لدخول غمار عدد من التحديات القوية في السباقات الأسترالية اليوم، فعلى مضمار «راندويك» يشارك كل من «افيلياس» بقيادة الفارس هيو باومان و«كوليت» بقيادة الفارسة راشيل كينج في سباق «جورج مين ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى».

وتحدث المدرب جيمس كمنغز عن«افيلياس» قائلاً: أصبح المحارب المتمرس والخبير في الاسطبل، عندما يفوز «افيلياس» فهذا يعني أن الاسطبل يسير بشكل جيد.

وأضاف: شعرت بارتياح من أداء الجواد في أول مشاركة بالموسم، والذي رسّخ القناعة المتأصلة في الحصان الذي يمثل ركيزة خيولنا في سباقات الوزن مقابل العمر. وعلى ذات المضمار يشارك جواد السرعة المتميز «بيفواك» في شوط «ذا شورتس» لمسافة 1100 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس هيو باومان.

وقال المدرب جيمس كمنغز: (ننظر إلى «بيفواك» باعتباره تتويجاً لعمل متواصل منذ أكثر من 10 سنوات).

وأضاف: «هذا سباق جيد وقوي، ولكنه لم يتراجع قيد أنملة منذ التجربة التحضيرية».

مشاركة جديدة

ومن جانب آخر يشارك «كاسكيديان» بقيادة الفارس داميان اوليفر في سباق «سير روبرت كلارك ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» والذي سيقام على مضمار «كولفيد» في أستراليا.

وقال المدرب جيمس كمنغز: (لو حصل على مقدار من الحظ، لكان فائزاً في دونكاستر هانديكاب الموسم الماضي، والمشاركتان اللتان خاضهما هذا الموسم كانتا مشجعتين). وأضاف: (هو من شاكلة الخيول التي تكتسب الجهوزية عقب مشاركتين، وربما حصل على مهارة التعامل مع مضمار كولفيلد الآن).

فرصة

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تشارك «انطوانيت» لجودلفين بقيادة الفارس جون فيلاسكويز وإشراف المدرب وليام موت في سباق «بيلمونت أوكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على مضمار «بيلمونت بارك».

وقال جيمي بيل، رئيس جودلفين أمريكا: «يبدو هذا السباق فرصة ممتازة للمهرة «انطوانيت»، وباعتقادي أن جون فيلاسكويز تعلّم الكثير عن قيادتها، وقال إنها مهرة تحبذ الدخول في المنافسة».

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