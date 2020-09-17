«الكميت» يتحدى في «ميل ريف ستيكس»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق غداً على مضمار نيوبري الإنجليزي سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية للخيول التي تقام على مدى يومين وراء أبواب مغلقة، بمشاركة واسعة لأبرز خيول السباقات في العالم، وسط توقعات بتحقيق «الكميت» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لنتائج مهمة في السابق، بعد العروض القوية التي قدمتها خيول سموه هذا الموسم.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «لسوء الحظ سنضطر للتغيب عن الحدث للمرة الأولى منذ 25 عاماً بسبب كوفيد-19، غير أننا نتطلع للعودة إلى نيوبري عندما يكون ذلك آمناً».

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