عالم الفروسية ينعى الفارس بات سمولين

المصدر: متابعة - خالد المهيري

صُدم عالم الفروسية وسباقات الخيول بالإعلان بوفاة الفارس الإيرلندي بات سمولين عقب صراع مع سرطان البنكرياس عن عمر ناهز 43 عاما.

وكان الفارس الراحل قد شخص بمرض السرطان العام 2018، ما أجبره على اعتزال سباقات الخيول رسميا العام الماضي، والتوجه إلى الأعمال الخيرية المرتبطة بمكافحة سرطان البنكرياس عبر قيامه بعدد من المبادرات المرتبطة بهذا المجال.

ويملك الراحل سجلا كبيرا من الإنجازات التي لا تنسى على المضامير العالمية، إذ توج بلقب الديربي الإنجليزي والإيرلندي العام 2016، وبلقب الـ " 2000 جينيز الإنجليزي " العام 2003، وبلقب الـ " 1000 جينيز الإيرلندي " العام 2006 و 2010 ، بالإضافة إلى تتويجه بلقب بطولة الفرسان في إيرلندا 9 مرات.

ونعى عدد من المدربين والفرسان الراحل الكبير، والذي ترك بصمة لا تنسى في سباقات الخيول العالمية، بالإضافة إلى الآثر الكبير الذي تركه عبر مبادراته الخيرية المرتبطة بسرطان البنكرياس.

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