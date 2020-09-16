« الفروسية» ينفي تعليق موسم القدرة الجديد

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أصدر اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بياناً نفى فيه الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعليق رياضة القدرة والتحمل لموسم 2020 /‏‏ 2021، وأكد الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن متطلبات بدء النشاط الرياضي لأي اتحاد في الدولة هي الحصول على الموافقة من الجهات ذات العلاقة بعد وضع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المجتمع والرياضيين والمشاركين في فعاليات الفروسية خلال جائحة «كورونا» ولمنع انتشار الفيروس.

وطالب الهاجري الجميع بالرجوع إلى الاتحاد للتأكد من المعلومات وعدم الالتفات لأي شائعات يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيتم إعلام المعنيين برياضة القدرة بموعد استئناف السباقات فور الحصول على الموافقة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للرياضة.

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