«مزيونة» تتوج بكأس الوثبة في وولفر هامبتون

المصدر: (وولفر هامبتون ـ البيان الرياضي)

حققت خيول إسطبلات «شادويل» العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ثنائية مستحقة في سباقي كأس الوثبة أول من أمس بمضماري وولفر هامبتون بالمملكة المتحدة، وغلين في بلجيكا، ضمن فعاليات النسخة 12 لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ومنحت الفرس «مزيونة» بإشراف جيمس أوين، وبقيادة جاك ميتشل، بطلة للسباق بمضمار وولفر هامبتون الرملي لمسافة 1800 متر اللقب لشادويل، بزمن وقدره 2:13:54 دقيقة. ومنحت المهرة «رفيف» بإشراف جيمس أوين وبقيادة ستيفان برو، الثنائية لإسطبلات شادويل حين انتزعت لقب جولة كأس الوثبة الذي أقيم بمضمار غلين لمسافة 2300 متر، بمشاركة 9 خيول.

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