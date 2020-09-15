«إيرثلايت» لجودلفين يتألق في المضامير الفرنسية

المصدر: متابعة: خالد المهيري

ظفر «إيرثلايت» لجودلفين بلقب سباق «بري دو بين» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» الذي أقيم على مضمار«لونغشامب» في فرنسا، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، مسجلاً زمناً قدره 1.17.42 دقيقة و بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «تروبو» بقيادة الفارس بيير تشارلز بودو وإشراف المدرب أندريه فابر. وحل في المركز الثالث «منجير» بقيادة الفارس إيدي هاردوين وإشراف المدربة كارينا فاي.

وقالت ليزا جين غرفار من جودلفين: (أظهر «ايرثلايت» لنا مما كنا نعتقد انه قادر عليه، وهو جواد رائع ذو طبع ممتاز، وشعر مايكل انه لم يحصل على مسار ممتاز وظل يركض في مسار خارجي في كل مراحل السباق، ما يجعل من مسافة السباق طويلة للغاية حينما تكون متجهاً إلى سارية الفوز الثانية في هذا المضمار).

وأضافت (مايكل بارزالونا قال إن «ايرثلايت» سوف يستفيد من هذه المشاركة وكان يتنفس بقوة عقب السباق، وهو جواد ثقيل الكتلة ويحتاج لتمارين وسباقات مثيرة، وبالتالي هذه المشاركة ستكون من صالحه).

وواصلت: (اندريه واثق من أن «ايرثلايت» قادر على تحمل مسافة الميل ولكن الخيارات متناقصة في هذا الوقت من العام، وبالتالي أتخيل أن سباق بري دي لا فوريه ج1 سيكون أحد السباقات المهمة التي ستكون تحت الدراسة).

سباق جديد

ومن جانب آخر، أكد المدرب شارلي آبلبي أن الوجهة المقبلة للبطل «بارني روي» ستكون كندا عقب النجاح الكبير الذي حققه البطل عندما اقتنص لقب سباق «غروسر بري فون بادن» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» في بادن بادن بألمانيا.

وقال شارلي ابلبي: «سعدنا بفوز»بارني روي«بسباق آخر من الفئة الأولى في سيرته الممتدة، وعزز موقعه كجواد مفضل في الإسطبل، والآن بعد أن تيقنّا من تحمله الميل ونصف الميل، نأمل أن يسهم ذلك في فتح بعض الأبواب أمامه).

وأضاف قائلا: (وربما ننظر الآن في إرساله إلى كندا للمنافسة في نورثرن دانسر تيرف ستيكس للفئة الأولى الشهر المقبل والذي حققنا فيه الفوز مع «اولد بيرشان» العام الماضي).

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