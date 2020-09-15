«العزيزة» تحلق بكأس «أم الإمارات» في بلجيكا

المصدر: وارجيم ـ البيان الرياضي

حلقت الفرس «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بلقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، فيما خطف «ايكواريو» لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار بيليوشتي الروماني، واللذان أقيما أول من أمس ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وفي سباق كأس «أم الإمارات» لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 10 ألاف يورو، قدمت «العزيزة» ابنة «منجز» والفرس «قصيلي ثابت» بإشراف جيمس أوين، وبقيادة ستيف هيلين، أداءً قتالياً في المراحل النهائية كفل لها الفوز.

وتفوقت البطلة ببراعة وبفارق نصف طول على منافسها «تجاري» لمالكه ومدربه جيمس اوين، بقيادة دامين ارتو، فيما جاء في المركز الثالث «بايثا دي أي» لأسامة موصلي، وبإشراف جي ام وولتر، وبقيادة اف ويسمايسر.

إنجاز

ودون الجواد «ايكواريو» لمالكه الكساندرو ايفان، وبإشراف سي لوسيان، وبقيادة ساندو اوكتفيان، اسمه في سجلات أبطال كأس الوثبة ستاليونز التي استضافها مضمار بيليوشتي في العاصمة الرومانية بوخارست، حين تفوق على «ولالا» بقيادة لويجي توبوران.

وجاء فوز الجواد المولود في بولندا على نخبة من الخيول الرومانية، وخيل واحد ممثل لمملكة بلجيكا، وتمكن من قطع مسافة السباق البالغة 1800 متر في زمن وقدره 2:17:00 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «اتحفا» بقيادة سيزابلكس بولجي.

ويقام المهرجان، بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف بصفتها «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات بصفتها الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً شركة المسعود للسيارات ـ نيسان، وأريج الأميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة ياس الرياضية، وفيولا كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي للصقارين، والاتحاد النسائي العام، ونادي أبوظبي للفروسية.

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