العزيزة تفوز بكأس أم الإمارات في بلجيكا

المصدر: وام

فازت الفرس "العزيزة" لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ، بلقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، فيما خطف "ايكواريو" لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار بيليوشتي الروماني، وأقيم السباقان أمس، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية . وقدمت "العزيزة" ابنة "منجز" والفرس "قصيلي ثابت" بإشراف جيمس أوين، وبقيادة ستيف هيلين، أداء قتاليا قويا في المراحل النهائية للسباق البالغ مسافته 1600 متر كفل لها الفوز.

وتفوقت البطلة بفارق نصف طول على منافسها "تجاري" لمالكه ومدربه جيمس اوين، بقيادة دامين ارتو، فيما جاء في المركز الثالث "بايثا دي أي" لأسامة موصلي، وبإشراف جي ام وولتر، وبقيادة اف ويسمايسر.

ودون الجواد "ايكواريو" لمالكه الكساندرو ايفان، بإشراف سي لوسيان، وبقيادة ساندو اوكتفيان، اسمه في سجلات أبطال كأس الوثبة ستاليونز التي استضافها مضمار بيليوشتي في العاصمة الرومانية بوخارست، في حين تفوق على "ولالا" بقيادة لويجي توبوران. وجاء فوز الجواد المولود في بولندا على حساب نخبة من الخيول الرومانية، وخيل واحد ممثل لمملكة بلجيكا، حيث تمكن من قطع مسافة السباق البالغة 1800 متر في زمن وقدره 2:17 دقيقة، فيما حل في المركز الثالث "اتحفا" بقيادة سيزابلكس بولجي.

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