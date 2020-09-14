كأس الوثبة يجتذب 13 خيلاً في وولفر هامبتون

المصدر: (لندن ـ البيان الرياضي)

تتنافس 13 خيلاً اليوم لنيل لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800، بمضمار وولفر هامبتون بالمملكة المتحدة، والذي يقام ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويتصدر ترشيحات السباق خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، حيث يمثل إسطبلات شادويل 5 خيول .

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