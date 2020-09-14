«هتال» بطل كأس رئيس الدولة للخيول

المصدر: دونكاستر - البيان الرياضي

حسم المهر «هتال» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، النزال والمنافسة المحتدمة التي شهدتها المحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السابعة والعشرين، والتي أقيمت في مضمار دونكاستر في المملكة المتحدة أول من أمس.

ونجح «هتال»، صاحب التصنيف رقم 115 في إضافة لقب الديربي العربي الإنجليزي، إلى لقب الديربي الفرنسي، ليجمع بين اللقبين في عام واحد، وليرفع رصيده إلى 3 انتصارات.

وأقيم الحدث برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء الخيل العربي ورفعة شأنه ودعم الملاك والمربين بكل المضامير العالمية، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

شهد السباق وتوّج الفائزين فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

تهنئة

وهنأ مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة تتويج المهر «هتال». وقال اليبهوني: «إنجاز «هتال» يمثل تأكيداً جديداً على مكانة خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وانتصاراتها الكبيرة التي تشهد لها أعرق المضامير الأوروبية والعالمية».

بدوره توجه فيصل الرحماني بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقال: ستستمر الكأس الغالية في تحقيق النجاحات بجولاتها العالمية ورسالتها الهادفة، في ظل رؤية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

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