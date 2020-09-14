«بارني روي» لجودلفين يُتوّج بلقب «غروسر بري فون بادن»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

ظفر «بارني روي» لجودلفين بلقب سباق «غروسر بري فون بادن» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.39.52 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «كوميونيكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون.

وحل في المركز الثالث «توركواتور تاسو» بقيادة الفارس باورزهان مورزاباييف وإشراف المدرب مارسيل فايس.

وهذا هو الفوز الرابع لـ«بارني روي» هذا الموسم، إذ استهل البطل انتصاراته هذا العام بشكل رائع في مضمار «ميدان»، بفوزين حاسمين على مسافة 9 فيرلونغ، فبعد أن حقق الفوز من أول مشاركة بسباق الراشدية «الفئة الثانية» في يناير، حقق ابن «اكسلبريشن» الذي يدربه شارلي آبلبي فوزاً مبهراً بسباق جبل حتا «الفئة الأولى» برعاية طيران الإمارات في حفل سوبر ساترداي في مارس.

كما اقتنص «بارني روي» لقب سباق «غروسيه دالماير برايس» لمسافة الميل وربع الميل في ميونيخ بألمانيا أواخر يوليو الماضي.

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