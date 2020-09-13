«ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين يطمح للتألق في «ناشيونال ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تخوض خيول الإمارات عدداً من الاستحقاقات على المضامير الأوروبية، اليوم، ففي مضمار «كراه» بأيرلندا يشارك «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين في سباق «ناشيونال ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، الذي أكد أن «ماستر أوف ذا سيز» كان احترافياً للغاية في المشاركتين اللتين خاضهما حتى الآن، وحقق فوزاً رائعاً في «سوبرلاتيف ستيكس».

كما سيشارك «فجيرة برنس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في سباق «ايريش سانت ليجر» لمسافة 2800 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان. وعلى مضمار «لونغشامب» في فرنسا، تستعد كل من «الكندورة» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابرو، و«رابحة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب جان كلود روجيه، للمشاركة في سباق «بري فيرميه» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى».

وتشهد الأمسية مشاركة «ايرثلايت» لجودلفين في سباق «بري دو بين» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

ومن جانب آخر، يشارك «بارني روي» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي و«كوميونيكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فراني نورتون، وإشراف المدرب مارك جونستون في سباق «غروسر بري فون بادن» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» في بادن بادن بألمانيا.

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