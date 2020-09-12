لقاء الأقوياء في كأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستضيف مضمار دونكاستر العريق في المملكة المتحدة اليوم، المحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السابعة والعشرين والتي تواصل رحلتها الأوروبية بنجاحات كبيرة وأصداء عالمية واسعة.

وذلك ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير. وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربي إلى الجولة البريطانية للكأس الغالية، لما تمثله من مكانة كبيرة ومشاركة قوية من نخبة الخيول وأبطال المستقبل في قمة ختام الديربي العربي الإنجليزي على لقب كأس رئيس الدولة والذي يقام ضمن الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر، للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات، وتبلغ قيمة جوائزه 80 ألف جنيه استرليني.

حضور قوي

وتسجل خيول الإمارات حضوراً قوياً في مشهد سباق القمة الإنجليزية، حيث يقف في مقدمة المرشحين للفوز باللقب وحسم لقب الديربي العربي الإنجليزي، المهر «هتال» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك تحت إشراف مدربه توماس ديميولت وقيادة الفارس تاج اوشي.

كما تضم قائمة المشاركين: الجواد «الأمين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمتوج مؤخراً بلقب الجولة «22» من كأس الوثبة ستاليونز، في مملكة بلجيكا، كما توجد في السباق «لؤلؤة» العائدة لاسطبلات شادويل لسموه، في حين تأتي المشاركة الرابعة من الإمارات في سباق الكأس الغالية للمالك هلال العلوي، بتنافس يوغرثا دي مونلو.

وأكد مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أهمية ومكانة محطة دونكاستر في أجندة سباقات الكأس الغالية سنوياً والتي تقام بالتزامن مع سباقات مهرجان سانت ليجر التي تعد من أشهر السباقات العالمية. وقال: «النجاحات الكبيرة التي قطعتها الكأس الغالية، مصدر فخر ومحطة تاريخية في سلسلة سباقاتنا العالمية».

مكانة عالمية

واعتبر فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية سباق دونكاستر بوابة عالمية لصناعة الأبطال، قائلاً: «السباق يشهد في كل عام تجمعاً متميزاً للخيول الناشئة وأبطال المستقبل والتي تنطلق عبر هذه البوابة للعالم أجمع، بما يعزز المكتسبات ويرفد مسيرة الكأس الغالية بمزيد من النجاحات والتجارب الثرية الداعمة لإعلاء الخيل العربي».

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