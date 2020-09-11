«غياث» لجودلفين يتصدر تصنيفات «لونجين» العالمية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تصدر البطل «غياث» لجودلفين قائمة تصنيفات لونجين العالمية برصيد 130 نقطة عقب الإنجازات الكبيرة التي حققها البطل خلال الموسم الأوروبي، أبرزها الفوز بأربعة سباقات منها 3 مصنفة من الفئة الأولى وهي: «كورونيشن كب» و«كورال أكليبس» و«جدمونت انترناشونال».

وجاء في المركز الثاني «بالاس بير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم برصيد 126 نقطة، والذي حقق لقبي «سانت جيمس بالاس ستيكس»، ضمن فعاليات النسخة الأخيرة من مهرجان رويال آسكوت الملكي في المملكة المتحدة وسباق «بري جاك لو ماروا» في فرنسا.

وحل ثالثاً «بيرشان كينغ» لجودلفين برصيد 125 نقطة، والذي كانت آخر انتصاراته هذا الموسم في سباق «بري دي مولان دي لونشامب» في فرنسا.

وتشارك خيول الإمارات غداً في عدد من السباقات الأوروبية، سعياً منها لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت منذ بداية الموسم الأوروبي الحالي.

ففي مضمار «لبرستاون» بإيرلندا، يستعد «غياث» لجودلفين لإضافة الانتصار الرابع له في سباقات الفئة الأولى، عندما يشارك في سباق «آيرش شامبيون ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما يختتم غداً مهرجان «سانت ليجر» والذي يقام على مضمار «دونكاستر» في إنجلترا بمشاركة أقوى الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون الأنظار متجهة نحو سباق «سانت ليجر ستيكس» لمسافة 2900 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «حكم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز.

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