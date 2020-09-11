«غياث» لجودلفين إلى «آيرش شامبيون ستيكس» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلن مدرب جودلفين، شارلي آبلبي، عن مشاركة «غياث» في سباق «آيرش شامبيون ستيكس»، والذي سيقام غداً على مضمار «لبرستاون» في إيرلندا.

ويتطلع «غياث» إلى تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في سباقات الفئة الأولى، عقب الإنجازات التي حققها البطل هذا الموسم في المضامير البريطانية، أبرزها «كورونيشن كب» و«كورال أكليبس» و«جدمونت إنترناشونال».

وقال المدرب آبلبي إن البطل سيشارك في السباق، وهو في ذروة مسيرته، إذ لم يهزم في أربعة سباقات هذا العام، ثلاثة منها ضمن الفئة الأولى، كما اثنان منها تم تصفينهما رسمياً كأفضل أداء عالمي لهذا العام.

وأضاف قائلاً: «إنه ذاهب إلى السباق بحالة جيدة، وأنا سعيد جداً بالأداء الذي قدمه البطل، لقد أصبح محترفاً، وأظهر نضجه في كل سباق يشارك فيه».

التحدي الألماني

من جانب آخر، يتطلع «هاف لايت» و«دارك فيشن»، إلى تحقيق فوز كبير ثانٍ على مسافة الميل هذا العام، بسباق «اوتينغن رينين» للفئة الثانية، في بادن بادن، بألمانيا اليوم.

وقالت ليزا جين غرافار من جودلفين: «هاف لايت في جاهزية عالية، والسباق يبدو فرصة ممتازة لها، وسارت تحضيراتها بشكل سلس طوال العام، وأي إضافة إلى سيرتها الذاتية، ستكون ذات قيمة رائعة».

وقال المدرب مارك جونستون: «خيب «دارك فيشن» الآمال بعض الشيء في يورك، وبصرف النظر عن ذلك، يعتبر أداؤه في السباقات متماسكاً للغاية بشكل عام هذا الموسم».

وأضاف: «باعتقادي أن العودة للمنافسة بسباق الفئة الثانية، كانت مبررة، ولو تمكن من تقديم أدائه الأفضل هذا العام، ستكون فرصته ممتازة. السباق يبدو فرصة طيبة لإعادته إلى دائرة الفوز على هذا المستوى».

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