استمرار تعليق الحضور الجماهيري لسباقات الخيول في بريطانيا

المصدر: (متابعة- علي الظاهري)

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه سيتم منع الجمهور من حضور سباقات الخيول في المضامير الإنجليزية، وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «(كوفيد 19) في المملكة المتحدة.

وكان مضمار «دونكاستر» دشن عودة الجماهير إلى المضامير يوم أول من أمس، إلا أن القرار منع محبي سباقات الخيول من حضور ثاني أيام المهرجان أمس، والذي يختتم السبت.

وأكد الدكتور روبرت ساكلينغ مدير الصحة العامة في دونكاستر، نقلاً عن صحيفة «ريسنغ بوست» أن ارتفاع معدل العدوى بـ(كوفيد 19) بواقع عشر إصابات لكل 100 ألف شخص، دفعهم إلى إصدار تعليمات بإغلاق الأبواب أمام المتفرجين لدواعي الصحة والسلامة العامة.

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