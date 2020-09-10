جالفين يتوّج بكأس الوثبة في «مونت مارسان»

المصدر: مونت مارسان - البيان الرياضي

نجح الجواد «إتش إم جالفين» لندا موصلي، وبإشراف توماس فورسي، وبقيادة الفارسة لوري فولارد، في الفوز بفعاليات جولة كأس الوثبة ستاليونز، التي أقيمت أول من أمس، بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، تحت مظلة النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واجتذب السباق البالغ طوله 2000 متر، 15 خيلاً عربياً أصيلاً «مبتدئة» في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بقوة على الجائزة المالية البالغة 15 ألف يورو، بعد فاصل من الإثارة والتشويق لم يعرف خلالها الفائز إلا في الأمتار الأخيرة.

تفوق

وتفوق «إتش إم جالفين» بفارق عنق عن «اثيم بحر» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جاري سانشيز، مسجلاً زمناً وقدره 2:19:60 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «منير دو سوليل» بإشراف توماس فورسي وبقيادة جوليان اوج.

ويقام مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي لسباق الخيول العربية الأصيلة، بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف، بصفتها «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات بصفتها الناقل الرسمي، وبرعاية أيضاً شركة المسعود للسيارات ـ نيسان، وأريج الأميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة ياس الرياضية، وفيولا كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي للصقارين، والاتحاد النسائي العام، ونادي أبوظبي للفروسية.

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