«دبي الدولية للقدرة»..سباقات «آمنة» في الموسم الجديد

المصدر: دبي- علي الظاهري

تستعد مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بدبي، لاستقبال الموسم الجديد لسباقات القدرة، وسط إجراءات وقائية، والذي سينطلق في أكتوبر المقبل، ويتضمن باقة من السباقات التأهيلية والمنافسات الرسمية، ومن أبرز الإجراءات الاحترازية، الحرص على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتوزيع المعقمات على مواقع مختلفة داخل مدينة القدرة، وغيرها من الإجراءات الواجب اتباعها، فيما ستكون السباقات التأهيلية آمنة، نظراً لاعتمادها على النظام الذكي والمرن، الذي تم تطبيقه في دبي لأول مرة على مستوى العالم قبل نحو 3 سنوات، حيث سينطلق كل فارس على حدة، بعد الانتهاء من إجراءات الفحص الفني، ما سيمنع وجود أي زحام على خط الانطلاق.

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية في سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة، على غرار التدابير الوقائية التي تم العمل بها في نهاية الموسم الماضي، والتي تشمل التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات، وعملية التعقيم، وغيرها من الإجراءات الصحية التي قادت إلى إنهاء الموسم بنجاح، رغم الظروف الصحية التي مر بها العالم، مشيراً إلى أنهم على تنسيق دائم، ومتابعة مستمرة مع لجنة إدارة الأزمات والطوارئ في دبي، للوقوف على آخر المستجدات، خاصة في ما يتعلق بالشأن الرياضي.

وأضاف العضب لـ «البيان الرياضي»، أن السباقات التأهيلية، ستكون آمنة، لأنها ستعتمد على نظام يتميز بانفصال الخيول عن بعضها، تتمثل في انطلاقة كل فارس بشكل مفرد، فيما ستكون الآلية في المنافسات الرسمية مختلفة، والتي سيتم تنظيمها وفق أعلى معايير الصحة والسلامة.

وتقدم العضب بجزيل الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم اللا محدود لسموهما للفروسية عموماً، ورياضة القدرة والتحمل على وجه الخصوص، ما ساهم في الارتقاء برياضة الآباء والأجداد. كما هنأ العضب محبي رياضة القدرة والتحمل، بقرب انطلاق الموسم الجديد، مطالباً الفرسان والملاك والمدربين وكل الأطقم الفنية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة.

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