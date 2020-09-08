15 خيلاً بكأس الوثبة في فرنسا

المصدر: مونت مارسان - البيان الرياضي

يستضيف مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات جولة جديدة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تحت مظلة النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويشارك في السباق البالغ طوله 2000 متر، (15) خيلاً عربية أصيلة مبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على الجائزة المالية البالغة 15 ألف يورو، ويتصدر الترشيحات «السهيل» للخيالة السلطانية العمانية بإشراف توماس فورسي وبقيادة رونان توماس.

منافسة

وينافس على اللقب «كاسمير دو جودنيس» لبيير ييفيس جولارد، بقيادة الكساندر جافلان، وبإشراف دي موريسون، و«دار السلام» لفالنتين بوختوياروف، وبإشراف شارل غورديون، وبقيادة مكسيم فولون.

ويقام مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف، بصفتها «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات بصفتها الناقل الرسمي.

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