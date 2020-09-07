«بيرشان كينغ» لجودلفين بطلاً في فرنسا و«بيناتوبو» وصيفاً

المصدر: متابعة - علي الظاهري

حقق «بيرشان كينغ» لجودلفين لقب سباق «بري دي مولان دي لونشامب» لمسافة 1600 متر للفئة الأولى على مضمار لونشامب في فرنسا مساء أمس، بقيادة الفارس بيير شارلز بودو وإشراف المدرب أندريه فابر، مسجلاً زمناً قدره 1.37.73 دقيقة، بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن رفيقه في الاسطبل وأبرز المرشحين «بيناتوبو» الذي حل وصيفاً بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي آبلبي، فيما حقق المركز الثالث «سيركس ماكسيمس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف إيدن أوبراين.

ويملك البطل «بيرشان كينغ» ابن الفحل «كينغمان» سجلاً حافلاً بالانتصارات ومنها الفوز بلقب «بري ديسبهان» للفئة الأولى على مسافة 1800 متر في مضمار شانتيه بفرنسا في يوليو الماضي ونال الفوز بسباق «بري دو موغويه» للفئة الثانية في سان كلو بنهاية يونيو كما حقق الفوز 6 مرات من أصل سبع مشاركات على مسافة الميل.

انتصار

من ناحية أخرى نجح «ميستك غايد» لجودلفين في تحقيق انتصاره الأول بالسباقات المصنفة محققاً لقب سباق «جيم داندي ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثانية على مضمار سراتوغا في أمريكا أول من أمس، بقيادة الفارس خوسيه اورتيز وإشراف المدرب مايكل ستيدام، مسجلاً 1.49.00 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع طول عن «لايف يور بيست لايف» بقيادة الفارس جونيور ألفرادو وإشراف المدرب جورج أبريه.

وأكد مايكل ستيدام أن الفارس خوسيه أورتيز تألق في قيادة الجواد، وقال «شعرت بارتياح كبير بمجرد أن تمكن من النفاذ عبر الخيول لدى المنعطف نحو خط النهاية، لكوني واثقاً بقدرته على مواصلة الركض بقوة، ومن الرائع الفوز بمثل هذا السباق في سراتوغا».

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