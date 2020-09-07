«أوثينتك» يتوَّج بلقب ديربي كنتاكي

المصدر: متابعة - علي الظاهري

تٌوِّج المهر «أوثينتك» بلقب النسخة 146 لسباق ديربي كنتاكي في أمريكا والبالغة مسافته 2000 متر لخيول الثلاث سنوات على مضمار شيرشل داونز العريق أمس، بقيادة الفارس جون فيلازكويز وإشراف المدرب بوب بافرت، مسجلاً زمناً قدره 2.0.61 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول عن أبرز المرشحين «تز ذا لو» والذي حل وصيفاً بقيادة الفارس مانويل فرانكو وإشراف المدرب باركلاي تاغ، فيما جاء في المركز الثالث «مستر بيغ نيوز» بقيادة الفارس جابرييل سيز وإشراف المدرب بريت كالهون.

وأضاف «أوثينتك» الفوز السادس في رصيد المدرب المخضرم بافرت مما قاده إلى صدارة المدربين الفائزين بالسباق بالاشتراك مع المدرب بن جونز. وكان «أوثينتك» قد فاز بسباق هاسكل ستيكس للفئة الأولى في مضمار مونماوث بارك في أمريكا منتصف يوليو الماضي، ليواصل تألقه ويحقق مفاجأة في أحد أعرق سباقات الولايات المتحدة الأمريكية.

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