«بيناتوبو» لجودلفين يطارد لقب «بري دي مولان» اليوم

المصدر: متابعة - علي الظاهري

يقود «بيناتوبو» تحدي خيول جودلفين في سباق «بري دي مولان دي لونغشامب» لمسافة 1600 متر للفئة الأولى على مضمار لونغشامب في فرنسا اليوم. ويسعى «بيناتوبو» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف شارلي آبلبي إلى انتزاع اللقب بمشاركة رفيقيه في الاسطبل «فيكتور لودوروم» بقيادة الفارس مايكل بارزلونا وإشراف المدرب أندريه فابر، و«بريشيان كينغ» بقيادة الفارس بيير شارلز بودو وإشراف المدرب أندريه فابر.

يمثل خيول الإمارات في الشوط الأول «بري لا روكيت» لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة، و«نافال كراون» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي،كما يشارك «سبلايمس» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزلونا وإشراف المدرب أنديره فابر في شوط «بري غلاديتر» لمسافة 3100 متر.

ويتطلع «بيناتوبو» إلى تعزيز رصيد إنجازاته بعد تتويجه بلقب أفضل الخيول الناشئة في أوروبا على مدى 25 عاماً في 2019 عقب موسم متميز لم يشهد خسارته.

من جهة أخرى، يتطلع «بيكسليت» لجودلفين لتحقيق فوزه الأول بسباقات الفئات عبر سباق «دلمار داربي» للفئة الثانية لمسافة 1800 متر على مضمار دلمار في أمريكا اليوم.

تألق

وشهد مضمار هايدوك بانجلترا امس تألق خيول الإمارات حيث توج «دريم اوف دريمز» لمالكه سعيد سهيل بطلاً لسباق«سبرينت كاب ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف السير مايكل ستوت، مسجلاً زمناً قدره1.40.07 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «جلين شين» بقيادة هولي دويل واشراف المدرب ارتشي واتسون.

وحقق «فيفرت مون» للمالك نفسه، لقب سباق «بيست أودز أون ذا بيتفاير اكستشنج هانديكاب» لمسافة 2800 متر، بقيادة اندريه اتزينيواشراف وليام هاجاس، مسجلاً زمنا قدره 3.11.94 دقائق بفارق ثمانية أطوال ونصف الطول عن الوصيف «مدرار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس هولي دويل وإشراف وليام هاجاس.

وفاز «توب رانك» لسعيد بن منانة بلقب «سوبر يور مايل ستيكس» لمسافة 1600 متر للفئة الثالثة، بقيادة الفارس ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تيت، مسجلاً زمناً قدره 1.46.60 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول عن ماي اوبيرون.

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