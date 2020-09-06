لقاء الأبطال بكأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

تشهد المحطة الألمانية الخامسة ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها 27 اليوم في مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية، قمة لقاء الأبطال التي تجمع النخبة والقوة والسرعة في أوروبا، ويشارك في السباق مجموعة مميزة من نخبة الخيول العربية وأفضل مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، ويقام لمسافة 1600 متر ضمن فئة «ليستد»، والمخصص للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ 40 ألف يورو.

وتقام الجولة الألمانية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه ودعم الملاك والمربين بكل المضامير العالمية وتشجيعهم على زيادة إنتاج الخيل العربي، دعماً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف عام من فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي.

ونجحت الكأس الغالية في إعادة سباقات الخيل العربية إلى المضامير الألمانية للعام الثاني على التوالي، بعد الغياب الطويل عن تنظيم السباقات والتنافس، وتكللت جهود المبادرة الإماراتية العام الماضي بالنجاح وتأكيدها لأهمية ومكانة ألمانيا في عالم سباقات الخيول العربية وحرصها الكبير على دعم الملاك والمربين الألمان.

وتضم قائمة الخيول المشاركة، بطل النسخة الألمانية للعام الماضي الجواد مشهور الخالدية لإسطبلات العذبه العائدة للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، تحت إشراف المدرب كولنغتون وبقيادة الفارس بيرنارد، وبطل سباق المحطة الرابعة للكأس الغالية في بلجيكا هذا العام الجواد ميسي «ابن داحس» بإشراف مالكه ومدربه فيدو كيرسميكرس وقيادة الفارس أندراش ستارك، في تحدٍ ثانٍ جديد بين الجوادين الطامحين لاقتناص اللقب.

وتشارك الفرس «فرحه» بنت السعودي لإسطبلات شادويل لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تحت إشراف المدرب جيمس أوين والفارس باورزهان مورزاباييف، و«سلام الخالدية» المنحدر من نسل الفحل العالمي نشوان الخالدية، لإسطبلات الخالدية للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، تحت إشراف المدرب ماسيج كاسبرزك والفارس شتشيبان مازور، والفرس كونشيتا للمالك يوهان فيرستريبن بإشراف المدرب بيتر ديكرز وقيادة فراو إيه في دي تروست.

رسالة

وأعرب مطر اليبهوني عن ارتياحه الكبير بمواصلة سباقات الكأس الغالية مسيرتها في «العام الاستثنائي»، واستمرار أهدافها المهمة ورسالة الإمارات السامية تجاه دول أوروبا والعالم، وقال: الجولة الألمانية تمثل محوراً رئيسياً في سباقاتنا التي نحرص من خلالها على التأكيد على الرسالة الجوهرية للحدث الغالي لدعم الملاك والمربين ورفعة الخيل العربي، وأشار إلى أن تنظيم سباق الكأس الغالية للعام الثاني على التوالي في ألمانيا يعد مكسباً كبيراً بعد الانقطاع والغياب الألماني عن سباقات الخيل العربي، معرباً عن فخره بما يحققه الحدث من نجاحات متواصلة في المضامير الأوروبية.

تحديات

وأكد فيصل الرحماني أهمية ودور سباق المحطة الخامسة في بادن بادن للتنافس بين نخبة الخيول الأبطال، وقال: تواصل الكأس الغالية برؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، استمرارية سباقاتها في ظل تحديات كبيرة استطاعت أن تتخطاها من أجل بلورة أهدافها السامية ومكانتها التاريخية في المضامير الأوروبية والالتزام بدعمها لمسيرة ملاك ومربي الخيل العربي في العالم. وأعرب الرحماني عن سعادته بتنظيم السباق للسنة الثانية على التوالي في ألمانيا في ظل جهود الدولة وحرصها على عودة السباقات لألمانيا عبر بوابة الكأس الغالية، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج وإعلاء الخيل العربي وتعزيز حضوره العالمي.

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