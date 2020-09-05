خيول الإمارات تخوض التحدي في هايدوك اليوم

المصدر: متابعة - علي الظاهري

تخوض خيول الإمارات التحدي على مضمار هايدوك بإنجلترا في سباق السرعة «سبرينت كاب ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى والمخصص لخيول عمر 3 سنوات فما فوق، ويشهد الشوط مشاركة 13 خيلاً في مقدمتها «تبديد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين براوز، كما ينافس على لقب الشوط «دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف السير مايكل ستوت.

لقب

ويسعى لانتزاع لقب سباق «سوبريور مايل ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر في الشوط الثاني، 8 خيول أبرزها «دارك فيشين» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب مارك جونستون، و«خلوصي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، و«توب رانك» لسعيد بن منانة، بقيادة الفارس ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تيت.

وتشارك 5 خيول في «بيست أودز أون ذا بيتفاير اكستشنج هانديكاب» لمسافة 2800 متر في الشوط الثالث، أبرزها «الدبران» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«مدرار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس هولي دويل وإشراف المدرب وليام هاجاس.

فوز رائع

من جهة أخرى، حققت المهرة «اسياغو» لجودلفين فوزاً رائعاً في «مونا ليزا ستيكس ليستد» لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات والأفراس في عمر السنتين فما فوق على مضمار وايونغ في استراليا أمس، بقيادة الفارس راشيل كينغ وإشراف المدرب جيمس كمنغز، مسجلة زمناً قدره 1.19.67 دقيقة. وواصلت «اسياغو» التألق بعد أن حققت الفوز مرتين سابقاً على مستوى الفئة الثالثة على مسافات أطول عن 1350 متراً وهي المسافة التي سجلت بها فوزها الأخير.

هدف

وتتطلع «كوليت» لجودلفين إلى الفوز اليوم بسباق «ترام واي ستيكس» للفئة الثانية على مضمار راندويك في استراليا، وللمدرب جيمس كمنغز ثقة في المهرة مقرونة بإدراك لحجم المهمة التي تواجهها الفائزة في سباق أيه تي سي أوكس للفئة الأولى.

وتستهل «كوليت» موسمها في سن أربع سنوات في حفل سباق يشهد أيضاً عودة جواد جودلفين الفائز في عدد من سباقات الفئة الأولى «افيلياس» إلى المنافسة بسباق شيلمسفورد ستيكس جروب 2، وكذلك مشاركة المهرة المتطورة «ثيرموسفير» بسباق دارلي فيورياس ستيكس جروب 2.

ويسعى «ميستك غايد» لجودلفين للسير على نهج مجموعة من الخيول المميزة حينما يخوض مشاركته الثانية على التوالي بالسباقات الفئوية في سراتوغا بأمريكا عبر المنافسة بسباق «جيم داندي ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثانية اليوم على الأرضية الرملية.

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