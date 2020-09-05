12 جواداً في كأس الوثبة في ولفرهامبتون

المصدر: ولفرهامبتون - البيان الرياضي

يستضيف مضمار ولفرهامبتون بالمملكة المتحدة عصر اليوم، فعاليات أول جولة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتشارك في الجولة الأولى ثلاثة خيول تابعة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وتشهد الجولة الأولى مشاركة 12 جواداً في السباق البالغ طوله 1400 متر، وهو أول سباق ضمن السلسلة في مضمار ولفرهامبتون .

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