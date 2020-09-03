أجود سلالات الخيل تتصدّر مزاد سباقات دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

مع اقتراب انطلاق موسم السباقات 2020/‏‏2021، تنظم هيئة الإمارات لسباق الخيل «مزاد سباقات دبي»، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، والذي يترقبه مجتمع السباقات في الإمارات والمنطقة.

يتضمن المزاد نُخبة من أجود سلالات الخيل، يتصدرها ابن الفحل (إنتيلو)، الجواد «نورديك لايت»، الذي يحمل أعلى تصنيف في هذا المزاد، والفائز بثلاث سباقات خلال مُشاركاته السبع، نورديك لايت، البالغ تصنيفه 105، كان قد حقق فوزاً في كرنفال دبي العالمي 2019.

كما يضم المزاد أيضاً المهرين «ليسيوس تيبيريوس» و«فيرست كونتاك»، حاملي ثاني أعلى تصنيف في المزاد (102)، حيث احتل الأول، الذي ينحدر من نسل الفحل (كاميلوت)، أحد مراكز الصدارة خلال مُشاركاته في كرنفال كأس دبي العالمي الماضي، أما المهر فيرست كونتاك، فقد حقق أربعة انتصارات خلال مُشاركاته الخمس عشرة، وحل ثانياً أو ثالثاً في ست مُناسبات.

الفحل الأسطوري (دبوي) مُمثل بقوة، حيث يضُم هذا المزاد 12 من أبنائه، يتقدمهم المُهر «الفُرات ريفر»، الذي كان يُشرف عليه المدرب سعيد بن سرور، ويبلغ تصنيفه 83 على الأرضيتين العُشبية والرملية، بينما يضم المزاد 7 من أبناء الفحل الراحل (شمردل).

12 جواداً في هذا المزاد مؤهلة للمُشاركة في كرنفال كأس دبي العالمي، بتصنيفاتها البالغة 90 فما فوق، منها المُهر «سيمبولايزيشون» البالغ تصنيفه 100، والمُهر «أوايسيس شارم»، الفائز في كرنفال كأس دبي العالمي 2019، ويبلغ تصنيفه أيضاً 100.

يقام المزاد بحلبة تسريج الخيول في مضمار ميدان، يوم السبت 12 سبتمبر الجاري، انطلاقاً من الساعة السابعة إلا ربعاً مساءً. ويمكن للمُشترين مُعاينة الخيول بمحجر ميدان البيطري (إسطبلات نوفا)، يومي الخميس 10، والجمعة 11 سبتمبر، الفترة الصباحية من الثامنة إلى العاشرة، والمسائية من الرابعة وحتى السادسة مساءً.

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