إسطبلات M7 تسجل رقماً قياسياً جديداً في فرنسا

المصدر: دبي - علي الظاهري

سجلت إسطبلات M7 رقماً قياسياً جديداً في سباقات القدرة والتحمل الفرنسية بعد التتويج بلقب السباق الرئيسي في البطولة التي أقيمت في مون بازير بفرنسا لمسافة 120 كيلومتراً بواسطة الفارسة الإسبانية إيلاليا غونزاليز ممتطية صهوة «بلال دي لا بيلانغ» بمعدل سرعة بلغ 21.7 كلم في الساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الإسبانية غارسيا كانو على صهوة «ان ايرينا» بمعدل 21.1 كلم في الساعة، وعززت الفارسة الفرنسية لي فانديكيرسكوف انتصارات M7 ممتطية صهوة «أكبارديس أمور» بمعدل 20.9 كلم في الساعة والتي توجت كأفضل فارسة في البطولة.

وأبدى المدرب محمد السبوسي ارتياحه تجاه المعسكر الخارجي في فرنسا والذي تضمن العديد من الانتصارات في المنافسات الدولية، إضافة إلى تجهيز الخيول للموسم الجديد الحافل بالعديد من التحديات، مشيراً إلى أن اسطبلات M7 تتطلع إلى تعزيز رصيد إنجازاتها في الموسم المحلي الجديد إلى جانب الإعداد لأهم الاستحقاقات الدولية وهي بطولة العالم للقدرة المقرر إقامتها بعد انتهاء الموسم المحلي.

وأشاد السبوسي بطاقم الجهاز الفني وجميع الفرسان الذين كانوا ضمن البعثة في فرنسا، وقال: «بتضافر جهود الجميع سيواصل الإسطبل مشوار النجاح خاصة في ظل الدعم اللا محدود والاهتمام الكبير من «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يعتبر سموه مصدر الإلهام الأول لكل الفرسان والمهتمين برياضة الآباء والأجداد».

وذكر السبوسي أن مشاركات اسطبلات M7 ستستمر حتى ختام الموسم الأوروبي، ويأمل في تحقيق مزيد من الانتصارات في السباقات المتبقية، معرباً عن بالغ سعادته بتحقيق إسطبلات M7 رقماً قياسياً جديداً في معدل السرعة على مستوى السباقات الفرنسية مما يعكس المستوى المميز الذي يقدمه الإسطبل في البطولات الخارجية والدولية.

انتصارات

وكانت إسطبلات M7 قد حققت العديد من الانتصارات أبرزها في مطلع الشهر الماضي بالفوز واحتكار المراكز الأربعة الأولى في السباق الدولي CEI لمسافة 120 كيلومتراً بواسطة الفارس عبدالله الكعبي على صهوة «فيك آرمور» وجاء في المركز الثاني الفارس جيان كارلوس على صهوة «اجيت دي غزال» واحتلت المركز الثالث الفارسة ألبا ألفاريز على صهوة «بياليك دي لا سافاسي» وحققت المركز الرابع الفارسة كارلوتا كراز على صهوة «شفيق دي ماندري» إلى جانب سباق دولي آخر لمسافة 120 كلم توج فيه من الإسطبل بالمركز الأول الفارس الإسباني فيرنانديز دي فيلا الحائز على المركز الأول على صهوة «جايكل جاك دي فينت»، وحققت المركز الثاني مواطنته الفارسة ايليلا غوارديا على صهوة «بيلال دي لا بيلانج» بعد دخول ثنائي مع الفارس المتألق عبدالله الكعبي الذي امتطى صهوة «أمينة دي فيري».

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