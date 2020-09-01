«شدوان الخالدية» يتوج بلقب «كأس زايد» في بولندا

المصدر: وارسو - البيان الرياضي

توج الجواد «شدوان الخالدية» لإسطبلات الخالدية، بلقب كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونالت المهرة «مانتا» لقب كأس الوثبة ستاليونز، اللذين أقيما أول من أمس بمضمار سلوسفيش في العاصمة البولندية وارسو، فيما حصد الجواد «جابي دو فاوست» لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم بمضمار رويان الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم هذه السباقات، تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق والحضارة الإماراتية الأصيلة، التي هي امتداد للحضارة العربية.

واجتذبت كأس زايد، ثمانية من الخيول الطامحة لتسجيل اسمها في سباق الجائزة الأوروبية للفئة الثالثة لمسافة 2600 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق.

إشادة

وثمّن الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، الذي شهد سباقي كأس زايد والوثبة، وقام بتتويج الفائزين، اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بالخيول العربية الأصلية، مشيداً بالنجاح الباهر الذي حققه مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة في المضمار الرئيس في وارسو.

وقال الدكتور العوضي : «نفتخر بوجود مثل هذه السباقات التي يشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لأنها تعكس الوجه الحضاري، ليس فقط للإمارات، بل للشعوب والدول العربية». وأضاف: «المهرجان ، استطاع أن يعيد أمجاد الخيول العربية الأصيلة، وخلال هذا العام، ينظم أكثر من 150 سباقاً حول العالم، ليضاف هذا النجاح إلى سلسلة من الإنجازات المبهرة التي حققتها الدولة، وهو أول مهرجان ينظم للخيول العربية الأصيلة حول العالم، والتي ترتبط منذ القدم بالموروث العربي الأصيل لدولة الإمارات في رياضة الفروسية».

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