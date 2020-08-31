«شوك أكشن» لجودلفين يتأهل إلى «2000 جينيز» الياباني

المصدر: (متابعة - علي الظاهري)

تأهل «شوك أكشن» لجودلفين إلى سباق 2000 جينيز الياباني «جروب 1»، بفوزه أمس بالمركز الأول في سباق «نيغاتا نيساي ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر، على مضمار نيغاتا في اليابان، بقيادة الفارس كيتا توساكي وإشراف المدرب ريوجي أوكوبو، مسجلاً 1.43.60 دقيقة، بفارق طول وثلاثة أرباع الطول، عن رفيقه في الإسطبل «بلو سيمفوني»، بقيادة الفارس هيرنوبو تانابي وإشراف المدرب كيزوايتو، وجاء في المركز الثالث «فريز دارميز»، بقيادة الفارس يوشي فاكناغا وإشراف المدرب ماساهيرو ماتسناغو.

وقال هاري سويني رئيس «جودلفين اليابان»: «أصبحت الصورة أمامنا واضحة تماماً بأن «شوك أكشن»، جواد من الطراز العالي، وقدم أداءً ممتازاً بابتعاده عن المجموعة في المسار المستقيم، مسجلاً الفوز بشكل مثير».

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