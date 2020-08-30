«سباق كأس زايد» يجتذب النخبة في بولندا

المصدر: (وارسو - البيان الرياضي)

يحتضن مضمار سلوزفتش في العاصمة البولندية وارسو اليوم، سباق الفئة الثالثة لمسافة 2600 متر على جائزة كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، البالغة نحو 148 ألف درهم ويجذب السباق «النخبة» بمشاركة 9 من الخيول العربية المولودة في بولندا وأخرى قادمة من أنحاء أوروبا، ويشهد المضمار كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1600 متر 7 خيول عربية أصيلة في سن 3 سنوات. ويحتضن مضمار ضاحية رويان بفرنسا، 10 من الخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، على لقب كأس الوثبة ستاليونز بري البان جامي لمسافة 1600 متر والبالغة جائزته 12 ألف يورو. وتقام السباقات تحت مظلة النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

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