3 انتصارات لخيول الإمارات في نيوماركت

المصدر: متابعة - علي الظاهري

حققت خيول الإمارات 3 انتصارات على مضمار نيوماركت في بريطانيا أول من أمس، وجاء الفوز عن طريق «عشاري» لجودلفين، و«مجبر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«هوت سمر» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.

وافتتحت المهرة «عشاري» لجودلفين مشوار الانتصارات بفوزها بلقب الشوط الأول «بست أودز جيرينتد فيليز نوفيس ستيكس» لمسافة 1400 متر والمخصص للمهرات بعمر السنتين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 3.05.55 دقائق، بفارق ثلاثة أطوال ونصف عن «ريدي تو فينتشر» بقيادة الفارس توم ماركويند وإشراف المدرب وليام هاجاس، وحققت المركز الثالث «بيلازادا» بقيادة الفارس ديفيد إيغان وإشراف المدرب بريان ميهان.

وفاز«مجبر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالمركز الأول في الشوط الثاني «بريتش إي بي اف نوفيس ستيكس» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس داين أونيل وإشراف المدرب شارلي هيلز، مسجلاً زمناً قدره 3.46.26 دقائق، بفارق سبعة أطوال عن «مارلاي بارك» بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، وجاء في المركز الثالث «دياموند آر كينغ» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف السير مايكل ستوت.

وأكمل «هوت سمر» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم ثلاثية خيول الإمارات بفوزه في الشوط الرابع «هانديكاب» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.39.29 دقيقة، بفارق نصف الطول عن «داشينغ روجر» بقيادة الفارس ريتشارد كينغسكوت وإشراف المدرب وليام ستون، وجاء في المركز الثالث «سي تروت ريتش» بقيادة الفارس توم ماركويند وإشراف المدرب وليام هاجاس.

مشاركة «دبي»

من جهة أخرى، يسعى «دبي» لجودلفين في مشاركته للمرة الثانية على التوالي على مسافة 1400 متر إلى الفوز بسباق «سوبريم ستيكس» للفئة الثالثة على مضمار جودوود في بريطانيا اليوم، وفاز «دبي» بسباق كونديشنس في هايدوك بارك على المسافة ذاته في منتصف يوليو، وحل أيضاً خلف «سبيس بلوز» في اثنين من مشاركاته الأخرى هذا العام بما في ذلك عندما اكتسح الاثنان سباق بري دو لا ميلو في لونغشامب، فرنسا، في يوليو. وسيتولى وليام بيوك قيادة الجواد «دبي» ابن الفحل «دباوي» الذي سجل الفوز الأكبر في سيرته بأسلوب حاسم في سباق قلعة الفهيدي «جروب 2» لمسافة 1400 متر في كرنفال كأس دبي العالمي 2019.

وفي اليابان، يشارك للمرة الثانية جواد السرعة المتطور «رايت أون كو» بسباق كينلاند كب جروب 3 على مضمار سابورو في اليابان اليوم، قدّم ابن «شمردل» أداءً قوياً وحل رابعاً بفارق ضئيل في السباق الممتد لمسافة 1200 متر قبل نحو عام قبل أن يحقق اختراقاً على مستوى الفئة الثالثة بفوز حاسم بسباق كيهان هاي على المسافة نفسه في كيوتو في نوفمبر.

ويسعى المهران البالغان من العمر سنتين «بلو سيمفوني» و«شوك اكشن» لمتابعة أدائهما الرائع في مشاركتيهما السابقتين للمنافسة على مستوى أعلى «جروب 3» بسباق نيغاتا نيساي ستيكس لمسافة الميل على مضمار نيغاتا في اليابان اليوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز