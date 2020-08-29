"سنشري دريم" بشعار بالحب بطلاً في جودوود

المصدر: متابعة - علي الظاهري

حقق "سنشري دريم" بشعار عبدالله بالحب الفوز على مضمار جودوود في بريطانيا مساء اليوم، ونال المركز الاول في سباق "سلبريشن مايل ستيكس" لمسافة 1600 متر للفئة الثانية والمخصص للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق.

وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل واشراف سيمون وايد كريسفورد، مسجلاً زمنا قدره 1.40.38 دقيقة، بفارق اربعة اطوال ونصف الطول عن "سير بسكر" بقيادة الفارس اوشين ميرفي واشراف المدرب وليام نايت، وجاء في المركز الثالث "ريغل ريليتي" بقيادة الفارس ريان مور واشراف السير مايكل ستوت.

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