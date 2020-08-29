تألق «غيفتس أوف جولد» و«سايلنت ويف» لجودلفين في بريطانيا وفرنسا

المصدر: متابعة -علي الظاهري

حقق «غيفتس أوف جولد» لجودلفين انتصاراً كبيراً على مضمار شيلمسفورد في بريطانيا أول من أمس بعد فوزه بلقب الشوط الرئيس «فري ستريمنغ إيفري يو كيه ريس» «هانديكاب» لمسافة 2000 متر والمخصص لخيول بعمر الثلاث سنوات فما فوق، بقيادة الفارس ستيفانو شيرشي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.42.32 دقيقة، بفارق ستة أطوال عن الوصيف «هوم سبين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون، وجاء في المركز الثالث «انفاست تركشر» بقيادة الفارس توم ماركويند وإشراف المدرب مارتين ميد.

وعلى مضمار دوفيل في فرنسا، نجحت «سايلنت ويف» لجودلفين في الفوز بلقب «بريكس دي لا هاديري» لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس فنسنت شيمينود وإشراف المدرب هنري بانتال، مسجلة زمناً قدره 1.9.86 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول عن «أباما» بقيادة الفارس جريجوري بينويست وإشراف المدرب باربيروت، وحققت المركز الثالث «كرو دراغون» بقيادة الفارس توني بيكوني وإشراف المدرب ديليشر سانشر.

تطلع

من جهة أخرى، يتطلع «بن بطل» لجودلفين إلى الفوز في سباق «سلبريشن مايل» للفئة الثانية على مضمار جودوود في بريطانيا اليوم. ويملك «بن بطل» الذي يشرف على تدريبه المدرب سعيد بن سرور، 3 انتصارات في الفئة الأولى بما فيها تقديمه عرضاً مبهراً بسباق «دبي تيرف» في ليلة كأس دبي العالمي عام 2018، وواصل التألق في العام الذي يليه مسجلاً فوزاً كاسحاً بفارق 5 أطوال في «جويل ستيكس» للفئة الثانية في نيوماركت وهو الأداء الذي جعله يتعادل على لقب ثاني أفضل جواد للميل في العالم.

وكان «بن بطل» افتتح موسمه في عمر الست سنوات في «سنغسبيل ستيكس» في يناير على مضمار ميدان في دبي، وحقق نقلة مثيرة إلى المسار الرملي في الشهر التالي وسجل الفوز على المضمار نفسه بسباق تحدي آل مكتوم للفئة الثانية في الجولة الثانية.

وحقق المركز الثالث خلف اثنين من أقوى الخيول الأمريكية على الأرضية الرملية هما «ماكسيمام سيكورتي» و«ميدنايت بيسو» في كأس السعودية بسباق 1800 متر في الرياض فبراير الماضي.

وأكد المدرب سعيد بن سرور أن تدريبات «بن بطل» سارت بشكل جيد، وتم منحه استراحة عقب مشاركاته في دبي والسعودية، وأجرى تمريناً سريعاً في الآونة الأخيرة، وهو جاهز للمشاركة، وقال: نتطلع إلى عودته للسباقات ولكن لا نرغب في إشراكه على أرضية لينة ونعمل على مراقبة الأمطار في «جودوود».

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