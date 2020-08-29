«بطاش» مرشح للمشاركة في إيرلندا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

تعد إيرلندا من الوجهات المرشحة لمشاركة الجواد البطل «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في الفترة المقبلة بعد الفوز الأخير على مضمار يورك، وكشف المدرب شارلي هيلز أن «بطاش» الجواد الأسرع في العالم قد يتجه إلى إيرلندا للمنافسة بسباق السرعة الأوروبي الوحيد على مسافة 1000 متر «فلاينغ فايف» للفئة الأولى في مضمار ذي كرا بايرلندا يوم 13 سبتمبر.

ويملك «بطاش» سجلاً حافلاً بالإنجازات في المضامير العالمية وأبرزها المحافظة على لقب «ننثورب ستيكس» للعام الثاني على التوالي، وفوزه بلقب «كينغ جورج» في جودوود للعام الرابع على التوالي ولقب «كينجز ستاند ستيكس» في النسخة الأخيرة لمهرجان رويال آسكوت.

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