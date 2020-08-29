«العراب» ينتزع فوزاً صعباً في بيفرلي

المصدر: متابعة - علي الظاهري

انتزع «العراب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فوزاً صعباً في سباق «سيلفر كب هانديكاب» لمسافة 1800 متر أول من أمس على مضمار بيفرلي في بريطانيا، بقيادة الفارس بين كورتس وإشراف المدرب وليام هاجاس، مسجلاً 2.9.37 دقيقة، بفارق رقبة عن الوصيف «ثرون هول» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان، وجاء «اتش ام اس بريزدنت» بقيادة الفارس هولي دويل ثالثاً ، ويعد فوز «العراب» هو الثالث له على التوالي مواصلاُ مشوار تألقه بالمضامير الأوروبية.

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