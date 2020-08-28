"بطاش" مرشح للمشاركة في ايرلندا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

تعتبر ايرلندا من الوجهات المرشحة لمشاركة البطل "بطاش" لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بعد الفوز الأخير على مضمار يورك في بريطانيا، حيث كشف المدرب شارلي هيلز أن الجواد الأسرع في العالم "بطاش" قد يتجه إلى ايرلندا للمنافسة بسباق السرعة الأوروبي الوحيد على مسافة 1000 متر الغائب عن سيرته "فلاينغ فايف" للفئة الأولى في مضمار ذي كرا بايرلندا يوم 13 سبتمبر المقبل. وأعرب هيلز عن سعادته بالمستوى المميز الذي قدمه "بطاش" في مشاركته الأخيرة مما قاده إلى الفوز بسباق «كولمور ننثورب ستيكس»، موضحاً أن جميع الخيارات ستبقى مفتوحة ولم يتم اتخاذ أي قرار لغاية الآن حيث سيتم حسم وجهته في الاسبوع المقبل.

ويملك "بطاش" سجل حافل بالإنجازات في المضامير العالمية أبرزها المحافظة على لقب ننثورب ستيكس" للعام الثاني على التوالي، وفوزه بلقب "كينغ جورج" في جودوود للعام الرابع على التوالي ولقب «كينجز ستاند ستيكس» في النسخة الأخيرة لمهرجان رويال آسكوت فضلاً عن العديد من الإنتصارات الأخرى التي قادته إلى تربع عرش النجومية.

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