"العراب" ينتزع فوزاً صعباً في بيفرلي

المصدر: متابعة-علي الظاهري

انتزع "العراب" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فوزاً صعباً في سباق "سيلفر كب هانديكاب" لمسافة 1800 متر يوم أمس على مضمار بيفرلي في بريطانيا، بقيادة الفارس بين كورتس وإشراف المدرب وليام هاجاس، مسجلاً زمناً قدره 2.9.37 دقيقة، بفارق رقبة عن الوصيف "ثرون هول" للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان، وجاء في المركز الثالث "اتش ام اس بريزدنت" بقيادة الفارس هولي دويل وإشراف المدرب إيف جونسون. وواصل "العراب" تألقه في المضامير الأوروبية محققاً الفوز الثالث على التوالي.

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