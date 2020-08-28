محمد بن راشد يُعيد تشكيل مجلسي إدارة «دبي لسباق الخيل» و«دبي للفروسية»

المصدر: دبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم 17 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة «نادي دبي لسباق الخيل» برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير، وعضوية محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، نائباً للرئيس، وحمد مبارك محمد بوعميم، وعبدالواحد محمد الفهيم، ومحمد يوسف أحمد صالح سليمان.

وأصدر سموه القرار رقم 18 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفروسيّة برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير، وعضوية محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، نائباً للرئيس، وحمد مبارك محمد بوعميم، وعبدالواحد محمد الفهيم، ومحمد يوسف أحمد صالح سليمـان، بالإضافة إلى مدير عام نادي دبي للفروسية.

ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.

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