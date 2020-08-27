محمد بن راشد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "نادي دبي لسباق الخيل"

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار رقم (17) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة "نادي دبي لسباق الخيل" برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير، وعُضويّة: محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، نائباً للرئيس، وحمـد مبارك محمـد بوعميم، وعبدالواحد محمد الفـــهيـم، ومحمد يوسف أحمد صالح سليمان.

كما أصدر محمد بن راشد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفُروسيّة برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير، وعُضويّة: محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحـي، نائباً للرئيس، وحمـد مبارك محمـد بوعميـم، وعبـدالواحـد محمد الفـــهيـم، ومحمد يوسف أحمد صالح سليمـان.

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